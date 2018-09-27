80-летнюю кондитерскую фабрику Саратова больше не банкротят: иск отозван

Саратов, , 04:27 — REGNUM Истец, требовавший обанкротить старейшую кондитерскую фабрику Саратовской области, отозвал свои претензии, но подал гражданский иск с суммой, превышающей требования по первому иску. Арбитражный суд Саратовской области прекратил производство по банкротному иск ООО «Вита-Принт» к ООО «Кондитерская фабрика «Покровск», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, фабрика существует с 1937 года и считается флагманом кондитерской отрасли Саратовской области, выпуская свыше 150 наименований продукции. Нынешнее юрлицо учреждено в октябре 2014 года, уставный капитал превышает 16 млн рублей. Участниками общества являются — Александр Тюхтин с долей более 64%, ООО «Концерн «Покровск» — 16,3% и ООО «Вита-Принт» — 19,6%. Именно последний акционер, с марта 2015 года находящийся в стадии ликвидации, и подал иск о банкротстве фабрики.

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Иск, поданный в августе 2018 года, был оставлен без движения из-за недочетов. В конце сентября 2018 года истец отозвал свои претензии и производство по делу было прекращено.

«В Арбитражный суд Саратовской области обратился кредитор — ООО «Вита-Принт» с заявлением о признании должника — ООО «КФ «Покровск» несостоятельным (банкротом); введении процедуры наблюдения в отношении ООО «КФ «Покровск» в размере 6 272 300 руб. в т.ч.: задолженность в качестве неосновательного обогащения — 5 475 000 руб., сумма процентов за пользования чужими денежными средствами в период с 30.11.2017 по 15.08.2018 год — 798 300 руб.; утверждении временного управляющего из числа членов Ассоциации СОАУ «Меркурий» (125 047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2). Определением Арбитражного суда Саратовской области от 31.08.2018 года заявление принято к производству, назначено судебное заседание. В материалы дела от ООО «Вита-Принт» поступило заявление об отказе от заявления о признании должника — ООО «КФ «Покровск» несостоятельным (банкротом) и прекращении производства по делу», — отмечается в определении суда, которым производство по делу прекратили.