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Суд отпустил банкира Владимира Антонова под домашний арест

Экономика

Суд постановил поместить Антонова под домашний арест до 18 ноября 2018 года

Санкт-Петербург, 27 сентября 2018, 03:28 — REGNUM  Городской суд Санкт-Петербурга перевел под домашний арест обвиняемого в хищении в особо крупном размере основателя фирмы «Конверс-груп» и бывшего владельца британского футбольного клуба «Портсмут» Владимира Антонова, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Таким образом городской суд Петербурга отменил постановление Выборгского райсуда о продлении заключения Антонова под стражей и отказе в изменении меры пресечения на домашний арест. Отмечается, что суд постановил поместить Антонова под домашний арест до 18 ноября 2018 года.

Напомним, Владимир Антонов был арестован в апреле по обвинениям в мошенничестве в особо крупном размере. В частности, по данным следствия, банкир вывел денежные средства в размере 150 млн рублей из банка «Советский» через фирму-однодневку. Следствие также проверяло причастность банкира к другим подобным операциям с банками, у которых были отозваны лицензии, но в уголовное дело эти эпизоды не вошли.

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