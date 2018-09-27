Параметры бюджета Азербайджана на 2019 год держаться в тайне

Баку, , 02:31 — REGNUM Кабинет министров Азербайджана одобрил проект бюджетного пакета за 2019 год и принял 24-го сентября решение о представлении документов главе государства.

По словам премьер-министра Азербайджана Новруза Мамедова, макроэкономические прогнозы и проект госбюджета на 2019 год подготовлены с учетом процессов, протекающих в мировой экономике и в Азербайджане. По итогам обсуждений правительство одобрило данные документы и приняло решение представить бюджетный пакет на рассмотрение президента Азербайджана.

Как отмечает Turan, ни в постановлении о передаче президенту бюджетного пакета, ни в материалах о заседании правительства по их обсуждению нет ни одного параметра государственного бюджета на следующий год.