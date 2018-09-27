Баку надеется на усиление обороноспособности с помощью нового спутника

Баку, , 02:10 — REGNUM Запущенный 25 сентября спутник «Azerispace-2» усилит обороноспособность страны, а также меры по защите инфраструктуры, заявил в среду глава государства Ильхам Алиев в обращении к населению Азербайджана.

Касаясь роли двух ранее запущенных спутников, Алиев указал на особую роль спутника «Azersky» в деле усиления обороны и военного потенциала страны.

«Благодаря деятельности Azersky нам удалось полностью избавиться от зависимости от других стран и оказывать спутниковые услуги другим странам», — приводит слова Алиева Turan.

Кроме того, национальные спутники играют важную роль в обеспечении информационной безопасности Азербайджана, сказал Алиев.

Как сообщалось ранее срок эксплуатации спутника «Azerspace-2» составит 20 лет и он принесет экономике Азербайджана доход в $400 млн.

Еще до запуска «Azerspace-2», 46% его емкости приобрела ведущая международная компания по оказанию спутниковых услуг «İntelsat».

Читайте ранее в этом сюжете: 26 сентября будет запущен азербайджанский телекоммуникационный спутник