Четверг, 27 Сентября 2018 года
02:05:52 МСК

Уолл-стрит: Торги закончились в «красной зоне»

Экономика

К резкому падению индексов привела информация о предстоящем повышении ставки ФРС США

Уолл-стрит: Торги закончились в «красной зоне»
Benoît Prieur
Уолл-стрит

Нью-Йорк, США, 27 сентября 2018, 00:37 — REGNUM  Все основные индексы фондового рынка США закончили день торгов в минусе, 26 сентября передает агентство Reuters.

К концу торгов Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 106,93 пункта (0,4%), до 26 385,28 пункта, индекс S&P 500 упал на 9,59 пункта (0,33%), до 2905,97 пункта, индекс Nasdaq упал на 17,11 пункта (0,21%), до 7990,37 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, день торгов Уолл-стрит 26 сентября начинался с роста, который удерживался долгое время в течение дня. Вероятнее всего, к резкому падению индексов привела информация о предстоящем повышении ставки ФРС США.

Читайте также: Фондовый рынок США начал день торгов с роста

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Фондовый рынок
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить