Оптимизация новгородского областного медиахолдинга заинтересовала депутатов

Великий Новгород, , 23:11 — REGNUM При комитете Новгородской областной думы по бюджету, финансам и экономике будет создана рабочая группа, которая изучит вопрос целесообразности оптимизации в областном государственном медиахолдинге ОГАУ «Агентство информационных коммуникаций» (ОГАУ «АИК»), в ходе которой под массовое сокращение попали сотрудники редакций районных газет. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, рабочую группу возглавит вице-спикер думы Алексей Чурсинов (ЛДПР), в неё войдут депутаты, представители заинтересованных сторон и районов, а также председатель правления Новгородского областного отделения Союза журналистов России Ольга Ларина.

При обсуждении проблемы Чурсинов отметил, что отдавать районки в холдинг изначально было неправильно. По данным депутата, для решения проблем с долгами учреждения необходимо дополнительно около 20 млн рублей, но комплексно проблемы государственного учреждения, в бюджете которого нет прозрачности, это, считает Чурсинов, не решит.

Депутат Ольга Ефимова (КПРФ) заявила, что вопросы о плачевной ситуации в холдинге нужно ставить перед руководством и менеджментом учреждения. Депутат Юрий Зернов предложил руководству Новгородской областной думы в лице спикера Елены Писаревой содействовать тому, чтобы до принятия какого-либо решения по целесообразности оптимизации в ОГАУ «АИК» кадровых решений в районах не принимали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уведомления о сокращениях в районных газетах Новгородской области, входящих в медиахолдинг, ждут 1 октября. Всего под массовые сокращения попадают около 40 сотрудников районок и Новгородского областного телевидения. Новгородское областное отделение СЖР, узнав о планируемой оптимизации, назвало её губительной для районной прессы и призвало губернатора Новгородской области Андрея Никитина не принимать скоропалительных решений.

«Агентство информационных коммуникаций» было создано в Новгородской области в 2008 году — первоначально, как издательский холдинг, объединивший районные газеты. Сейчас в его составе — 18 районок, кроме районных газет Боровичского, Старорусского и Валдайского районов, отстоявших свою самостоятельность. В 2015 году к холдингу присоединили «Новгородское областное телевидение». В составе холдинга также областная газета «Новгородские ведомости», радиостанция «Радио 53» и интернет-издание «53 новости». С 2017 года холдинг возглавляет петербуржец Сергей Бондаренко.

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