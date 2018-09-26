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Глава ФРС: Торговые войны США подрывают доверие на рынке

Экономика

Эффект от торговых войн США ещё не проявился в полной мере, считает Джером Пауэлл

Глава ФРС: Торговые войны США подрывают доверие на рынке
Didgeman
Шлагбаум

Вашингтон, 26 сентября 2018, 22:59 — REGNUM  Торговые войны США могут нанести вред рынку, понизив доверие инвесторов, заявил 26 сентября глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.

По его словам, ФРС уже наблюдает обеспокоенность в бизнес-среде Соединённых Штатов. Вместе с тем, как считает Пауэлл, в полной мере эффект от торговых войн ещё не проявился.

Глава ФРС отметил, что пока не может однозначно сказать, как американский финансовый регулятор будет реагировать на развитие ситуации.

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Торговые войны США
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