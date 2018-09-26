Глава ФРС: Торговые войны США подрывают доверие на рынке

Вашингтон, , 22:59 — REGNUM Торговые войны США могут нанести вред рынку, понизив доверие инвесторов, заявил 26 сентября глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.

По его словам, ФРС уже наблюдает обеспокоенность в бизнес-среде Соединённых Штатов. Вместе с тем, как считает Пауэлл, в полной мере эффект от торговых войн ещё не проявился.

Глава ФРС отметил, что пока не может однозначно сказать, как американский финансовый регулятор будет реагировать на развитие ситуации.

Читайте также:

Foreign Policy: Торговая война нанесёт удар по экспорту энергоресурсов США?

Project Syndicate: Почему США обречены на поражение в торговой войне с КНР