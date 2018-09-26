Премьер-министр Канады готов к провалу переговоров по НАФТА

Нью-Йорк, США, , 23:11 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не будет принимать решение по НАФТА под «давлением США» и готов к тому, что переговоры в Вашингтоне закончатся расторжением соглашения, 26 сентября передает агентство Reuters.

«Мы будем продолжать работать до тех пор… пока не получим достойное решение для Канады», — заявил Трюдо журналистам на Генассамблее ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, США уже заключили предварительную сделку с Мексикой об изменении НАФТА. В случае, если переговоры в Вашингтоне до 1 октября не приведут к сделке с Канадой, Белый дом угрожает расторгнуть трехстороннее соглашение.

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