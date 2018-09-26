На исследования в области энергетики в Латвии выделено 6 млн евро

Рига, , 22:03 — REGNUM Кабинет министров во вторник, 25 сентября, поддержал предложение министерства экономики выделить государственной программе исследований «Энергетика» с 2018 до 2020 года 6 млн евро, об этом сообщает новостной портал Латвии Грани.lv.

По заявлению минэкономики Латвии, с помощью программы «Энергетика» планируется внести вклад в развитие в Латвии долгосрочной, современной, конкурентоспособной и отвечающей интересам общества энергетики, в том числе в отношении «Национального плана энергетики и климата», который будет определять политику государства в области энергетики и климата в период до 2030 года и реализуемые в ее рамках меры.

Сейчас актуален вопрос о создании программы исследований, основанной на реальном спросе со стороны и создателей политики, и энергетической отрасли, поясняется в заявлении министерства экономики.

Цель программы — укрепить связь между сферой исследований и приоритетами энергетической политики Латвии, развивать научно-аналитическую базу энергетики, создавать новые знания и укреплять эффективность исследований для содействия конкурентоспособности энергетической системы.

Напомним, что все прибалтийские республики находятся в процессе отключения от электросетей БРЭЛЛ, о чем ранее сообщало ИА REGNUM.