В Мордовии произвели 3 млн километров оптоволокна

Саранск, , 21:22 — REGNUM Глава Мордовии Владимир Волков посетил АО «Оптиковолоконные системы» (ОВС), где ему подарили катушку с трехмиллионным километром оптоволокна, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве. Предприятие работает три года.

Волков заверил, что республиканские власти будут поддерживать предприятие и в дальнейшем, чтобы в перспективе достичь выпуска 10 млн км оптического волокна в год.

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Глава республики отметил, что компания постепенно наращивает темпы производства. Так, первый миллион километров волокна предприятие выпустило за 1,5 года, второй — за один год, на выпуск третьего ушло полгода. К концу 2019 года планируется выпускать 1 млн км оптоволокна в квартал. В настоящее время проходит модернизация предприятия, которая позволит увеличить мощность до 4 млн км оптоволокна в год и снизить себестоимость производства. Проектная мощность завода в настоящее время составляет 2,4 млн км оптоволокна в год, которое может покрыть около 50% потребности российского рынка.

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Генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского, проектно-конструкторского и технологического института кабельной промышленности Геннадий Мещанов назвал «Оптиковолоконные системы» одним из лучших предприятий отрасли.

«В настоящее время, по итогам 8 месяцев, в России рост по потреблению оптоволокна составил более 30%. Мы надеемся, что рынок продолжит расти, и потребление в стране составит не менее 15 млн км в год, как минимум через 10 лет, что обеспечит инфраструктуру для цифровой экономики», — подчеркнул он.

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Предприятие является первым и единственным в России, которое выпускает телекоммуникационное оптическое волокно двух типов, проводится работа по подготовке к выпуску еще трех типов оптоволокна. ОВС экспортирует оптическое волокно в 11 стран мира: Китай, Пакистан, Индию, Белоруссию, Польшу, Австрию, Чехию, Нидерланды, Англию, Америку и на Украину.