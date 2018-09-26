Сбербанк запустил своего оператора связи «СберМобайл»

Москва, , 21:04 — REGNUM Крупнейший российский банк Сбербанк после длительного тестирования представил потребителям своего виртуального оператора мобильной связи под новым брендом «СберМобайл». Об этом сегодня, 26 сентября, сообщил журналистам первый заместитель председателя Сбербанка Лев Хасис.

Техническую часть и стабильность связи обеспечит оператор Tele2, а также развиваемая «СберМобайлом» технология бесшовной среды общения.

При этом Хасис рассказал, что Сбербанк надеется на сотрудничество и с другими операторами по использованию инфраструктуры.

В свою очередь, генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин заявил, что запуск «СберМобайл» позволит Сбербанку предложить клиентам сложный персонифицированный продукт.

С помощью этого оператора Сбербанк сможет объединить свои финансовые и телеком-услуги, создавать пересекающиеся предложения и связывать их со своими программами лояльности и онлайн-сервисами.