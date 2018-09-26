Долги потребителей Мордовии за электричество превысили 0,5 млрд рублей

Саранск, , 20:33 — REGNUM Задолженность потребителей Мордовии за электроэнергию по состоянию на 1 сентября 2018 года достигла 528,8 млн рублей. В течение месяца долги увеличились на 1,2 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».

Наиболее крупный долг в структуре задолженности приходится на предприятия отрасли жилищно-коммунального хозяйства — 210 млн рублей, промышленные предприятия накопили задолженность в 132,2 млн рублей, долги населения составили 96 млн рублей, 43 млн задолжали бюджетные организации республики.

В числе крупных задолжников на территории Саранска: ФКУ Управление ФСИН России по республике — 14,8 млн рублей, ООО «Энергосбыт» — 7,2 млн рублей, МП «Саранскгорводоканал» — 3,1 млн рублей, ООО «УК ЖилКомфорт» — 1,3 млн рублей, Управление МВД по Мордовии — 1,1 млн рублей.

Также в числе должников следующие соцобъекты региона: два детских сада, Зубово-Полянский педагогический колледж, Атяшевский аграрный техникум, Ардатовский аграрный техникум, Ичалковский педагогический колледж, Ардатовский детский дом-интернат, Торбеевская и Ковылкинская межрайонные больницы, Темниковская районная больница имени Рудявского, администрации четырех сельских поселений и Рузаевского района, Морд-Коломасовская средняя школа в Ковылкино.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по состоянию на 1 сентября долги за энергоресурсы в Приволжском федеральном округе составили 39,7 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года задолженность сократилась на 1%.

По данным полпредства президента в ПФО, к отопительному сезону подготовлено 90% котельных, 92% жилищного фонда и центральных тепловых пунктов, 93% коммунальных сетей.