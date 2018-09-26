Великобритания получила доступ на нефтегазовый рынок Узбекистана

Ташкент, , 20:31 — REGNUM Меморандум о финансировании инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли в Узбекистане на сумму 1,25 млрд. фунтов стерлингов подписан между узбекским Фондом реконструкции и развития, АО «Узбекнефтегаз» и Британским агентством экспортного финансирования (UKEF), говорится 26 сентября в поступившем в ИА REGNUM сообщении подписанном АО «Узбекнефтегаз».

Подписание состоялось в апреле текущего года в Лондоне, в рамках первого британо-узбекского энергетического форума, однако обнародовано только сейчас.

В целях обсуждение конкретных шагов по участию UKEF в финансировании инвестиционных проектов, реализуемых АО «Узбекнефтегаз, накануне в Ташкенте состоялась встреча Главным исполнительным директором UKEF Луи Тейлором.

«Состоялся подробный разговор об основных условиях предоставления финансирования со стороны агентства UKEF, кроме того, представителями британского агентства было предложено более широкое участие в реализации инвестиционных проектов — не только финансирование, но и поиск британских поставщиков самого современного необходимого оборудования и услуг», говорится в сообщении.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Узбекистане в 2017 году приняты и реализуются восемь специальных программ, направленных на развитие химической промышленности, переработку цветных и редких металлов, добычу углеводородного сырья, развитие текстильной, кожевенно-обувной, фармацевтической промышленности, переработки плодоовощной продукции и производства строительных материалов.

В течение ближайших пяти лет будут реализованы 657 инвестиционных проектов общей стоимостью около 40 миллиардов долларов, что позволит увеличить объем промышленного производства в 1,5 раза.

Суммарный прирост добычи природного газа в Узбекистане в 2017—2021 годах должен составить 53,5 миллиарда кубометров, 1,1 миллиона тонн газового конденсата и 1,9 миллиона тонн нефти.