Standart&Poors вновь снизило прогноз роста ВВП Италии

Рим, , 18:40 — REGNUM Эксперты Standart&Poors во второй раз за несколько месяцев снизили прогноз роста ВВП Италии, сообщает информагентство Ansa в среду, 26 сентября.

Прогноз на 2018 год — 1,1% роста вместо 1,3%, на 2019 год — 1,1% вместо 1,2%.

Эксперты поясняют, что ухудшение прогнозов вызвано «политической неопределенностью»: нынешние и потенциальные инвесторы пока не до конца понимают, что будет делать новое правительство Италии в области налогов.

К тому же по ряду объективных причин Италии вряд ли удастся достичь прошлогодних показателей объемов экспорта, полагают в Standart&Poors.

Агентство снизило и прогноз роста ВВП еврозоны — до 2% в 2018 году и 1,7% в 2019 году вместо 2,3% и 1,9% соответственно. Основная проблема состоит в ослаблении внешнего спроса на товары из ЕС, а также в «росте неопределенности в сфере торговых отношений».

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