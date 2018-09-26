Псковская область не справилась с графиком погашения долгов за газ

Псков, , 18:39 — REGNUM Теплоснабжающие организации Псковской области накопили 1,2 млрд рублей долгов за топливно-энергетические ресурсы, в том числе 750 млн рублей за газ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, о реструктуризации задолженности шла речь на заседании рабочей группы по взаимодействию с ПАО «Газпром» под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Пятилетний график погашения просроченной дебиторской задолженности, подписанный в конце 2016 года, в нынешних реалиях трудноосуществим: только 600 млн рублей планировалось привлечь на погашение долга от продажи сетей, но вопрос так и не был решён», — отметил Ведерников.

По словам губернатора, власти региона «провели серьёзную работу» и готовы оптимизировать расходы.

Заместитель генерального директора по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз» Николай Исаков отметил, что компания «Газпром» готова к корректировке графика погашения задолженности, но требует серьёзного улучшения платежной дисциплины за потреблённый газ со стороны теплоснабжающих организаций.

Проект нового графика по погашению долга перед газовиками поручено подготовить к следующему заседанию рабочей группы, которая состоится в начале ноября. Власти Псковской области просят о программе с увеличенными сроками, а также рассчитывают на продолжение социальных программ «Газпрома» в регионе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году из-за недостатка средств в региональном бюджете в Псковской области приостановили программы по газификации села. Уровень газификации региона сегодня оценивается в 15,5%: природный газ есть в 15 муниципальных образованиях из 26.

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