Министр экономики Италии пообещал бизнесу снижение налогов

Рим, , 18:32 — REGNUM Правительство Италии намерено совершить такой бюджетный маневр, который одновременно будет способствовать росту экономики и поддержит финансовую стабильность, заявил на встрече с итальянскими предпринимателями в среду, 26 сентября, министр экономики и финансов Джованни Триа, передает Il Tempo.

Задачей-минимум для правительства будет не допустить роста НДС, задачей-максимум — снижение некоторых налогов для бизнеса уже в краткосрочной перспективе, сказал Триа.

Министры итальянского правительства продолжают переговоры о проекте бюджета, в котором должны быть совмещены предвыборные обещания обеих сформировавших коалицию партий — «Движения 5 звезд» и «Лиги».

В частности, проект бюджета предполагает выплату дохода от гражданства, частичную отмену повышения пенсионного возраста и унификацию ставок налога на доходы физических лиц.

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