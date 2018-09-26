В Удмуртии обсуждают увеличение зарплат муниципальных служащих

Ижевск, , 18:19 — REGNUM Депутаты одного из районов Удмуртии предложили увеличить должностные оклады муниципальных служащих. Тему обсудили на совещании под председательством главы постоянной комиссии Госсовета республики по труду, социальной политике и делам ветеранов Алексея Чернова, сообщили ИА REGNUM в региональном парламенте.

Перед этим комиссия обсуждала новый объем минимального размера оплаты труда (МРОТ). Было особо отмечено, что в связи с повышением МРОТ нарушился дифференцированный подход к оплате труда. Уровень заработной платы квалифицированных работников стал приравнен к уровню заработной платы работников без квалификации.

Отмечается, что повысить оклады муниципальных служащих предложили депутаты Глазовского района республики. Авторы инициативы полагают, что рост окладов будет способствовать «снижению текучести кадров».

По итогам совещания отмечена необходимость проанализировать возможность корректировки постановления правительства Удмуртии «О формировании расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работников, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, а также работников органов местного самоуправления в Удмуртской Республике, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Удмуртской Республики» в части увеличения должностных окладов сотрудников.

Чернов подчеркнул, что средства на повышение зарплат необходимо предусмотреть в рамках формирования бюджета региона на следующий трехлетний период.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, подводя итоги работы за год в апреле 2018 года, глава Удмуртии Александр Бречалов констатировал, что в органах местного самоуправления на территории республики трудятся 6 188 чиновников, фонд оплаты труда которых составляет 2,57 млрд рублей.

Кроме того, в органах исполнительной власти Удмуртии — 3 016 чиновников с фондом оплаты труда в 1,6 млрд рублей. По мнению руководителя региона, такой огромный штат чиновников не гарантирует эффективности управления. Он анонсировал реформу.

До настоящего момента Бречалов подписал указ о сокращении 15% численности сотрудников органов исполнительной власти. Позднее стало известно о сокращении 30 заместителей министров. Объем сэкономленных средств оценивается в размере 380−420 млн рублей. Бречалов утверждал, что благодаря оптимизационным мероприятиям бюджет Удмуртии — 2019 может стать бездефицитным.