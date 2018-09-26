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Фондовый рынок США начал день торгов с роста

Экономика

Индекс Dow Jones вырос до 26 531,50 пункта

Нью-Йорк, США, 26 сентября 2018, 18:30 — REGNUM  Фондовый рынок США начал день торгов с роста всех основных индексов, 26 сентября передает агентство Reuters.

С момента открытия торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 39,29 пункта (0,15%), до 26 531,50 пункта, индекс S&P 500 вырос на 4,34 пункта (0,15%), до 2919,90 пункта, индекс Nasdaq вырос на 17,64 пункта (0,22%), до 8025,11 пункта.

Рост вызван отсутствием негативных новостей с «фронтов экономической войны», а также ростом акций банков и компаний сектора здравоохранения.

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