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Екатеринбург получит дополнительно 4,7 млрд рублей

Экономика

Уже в 2019 году

Екатеринбург, 26 сентября 2018, 17:58 — REGNUM  Екатеринбург в 2019 году получит дополнительно 4,7 млрд рублей. Согласительные процедуры с муниципалитетами Свердловской области по проекту регионального бюджета на 2019 год завершены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Департаменте информполитики области.

Нижнему Тагилу будет выделено 1,2 млрд рублей, а Каменск-Уральский получит 842 млн. Всего муниципалитеты региона получат дополнительно примерно 20 млрд рублей.

По сведениям областного минфина, эта сумма в два раза больше, чем было предусмотрено на 2017 год. На благоустройство и ЖКХ потратят более 5 млрд рублей, а на дороги и образование — по 4 млрд.

В планах на 2019 год — реконструкция и строительство 25 школ и ремонт, строительство и содержание автодорог.

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Региональные и муниципальные бюджеты-2019
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