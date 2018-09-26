Член ОП Севастополя: государство превратилось в торговый центр

Севастополь, , 17:50 — REGNUM На рынках и в крупных торговых центрах Севастополя и других городов России необходимо установить социальные цены на товары. Об этом 26 сентября на заседании в правительстве города заявил член Общественной палаты Севастополя Леонид Ходас.

«Государство превратилось в торговый центр, в рынок. И здесь проявилась та мерзость, которая связана с алчностью животных», — отметил общественник.

По его мнению, цену за место на рынке необходимо установить символическую — в размере 10 рублей.

«В противном случае возникает протест и желание взять оружие в руки. Люди ненавидят систему повышения цен», — подчеркнул Леонид Ходас.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя, весной 2018 года в городе отмечалось снижение высоких потребительских цен, которые совпали на тот момент с показателями Краснодарского края.

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