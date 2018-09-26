Власти Италии отказались от «лекций» Еврокомиссии о дефиците бюджета

Рим, , 17:40 — REGNUM Еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московичи и вице-премьер Италии, министр экономического развития Луиджи Ди Майо продолжают обмениваться ударами в споре о бюджетном дефиците Италии, сообщает Il Giornale в среду, 26 сентября.

Ранее Ди Майо отметил, что Еврокомиссия пристально следит за итальянскими показателями, но не обращает никакого внимания на то, что некоторые другие страны, к примеру Франция, регулярно превышают норматив ЕС, согласно которому дефицит бюджета не должен превышать 3% ВВП.

Еврокомиссар в одном из своих выступлений заявил, что сравнивать итальянский и французский дефициты нельзя, поскольку в случае с Италией речь идет о дефиците «структурном», и поэтому Италия должна ограничить дефицит не 3%, а максимум 2% ВВП.

Ди Майо в ответ заявил, что Италия является суверенным государством и не намерена выслушивать «лекции» Еврокомиссии. Италия не намерена нарушать правила о 3% — в отличие от Франции, которая в том числе в бытность Московичи министром экономики регулярно это требование нарушала, добавил вице-премьер.

По правилам ЕС странам не рекомендуется утверждать бюджет с уровнем дефицита выше 3% ВВП. Поскольку у Италии большой государственный долг, ей рекомендуется ограничить дефицит 1,6−2% ВВП. Однако в новом правительстве считают, что без наращивания бюджетных расходов переломить ситуацию в экономике не получится.

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