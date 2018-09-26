В Свердловской области создают Единый центр по обработке изделий из титана

Екатеринбург, , 17:12 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе рабочей встречи 26 сентября обратился к министру промышленности и торговли Российской Федерации Денису Мантурову с инициативой о создании Единого центра по механообработке изделий из титана на территории особой экономической зоны «Титановая долина» в Верхней Салде.

Идея создания такого центра возникла несколько лет назад. Проект предполагает повторное вовлечение титановой стружки в производственный процесс, что позволит обеспечить авиастроительным предприятиям существенную экономию средств. Кроме того, планируется внедрить механизмы более эффективного использования парка оборудования. По словам Евгения Куйвашева, площадка особой экономической зоны в Верхней Салде сегодня обладает всеми требуемыми характеристиками и полностью оснащена для создания Единого центра по механообработке изделий из титана. Так, в полном объеме здесь выполнено строительство сетей инженерной инфраструктуры, действует постоянный пост таможенного контроля. Главе региона удалось заручиться поддержкой министра промышленности и торговли РФ в этом вопросе.

Также в ходе рабочей встречи Евгений Куйвашев доложил Денису Мантурову об итогах работы промышленного комплекса Свердловской области за прошедший период 2018 года.

«Мы сегодня сохраняем высокие темпы роста объемов производства. По итогам восьми месяцев индекс промышленного производства приблизился к 109% по сравнению с прошлым годом. Отгружено в январе-августе продукции на 1,45 триллиона рублей, это на 14% больше, чем годом ранее», — сказал губернатор.

Еще одной темой двусторонней встречи стал ход подготовки Свердловской области к Глобальному саммиту производства и индустриализации GMIS-2019.