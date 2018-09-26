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В Ярославле заключат энергосервисный контракт для трех ФОКов

Экономика

На это потратят более 100 млн

В Ярославле заключат энергосервисный контракт для трех ФОКов
Иллюстрация: City-yaroslavl.ru
ФСК «Чемпион» в Ярославле

Ярославль, 26 сентября 2018, 17:11 — REGNUM  В Ярославле будет заключен первый крупный энергосервисный контракт для учреждений социальной сферы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Заказчиком выступает МАУ «Дирекция спортивных сооружений», которая содержит и обслуживает муниципальные спортивные объекты города. Организация объявила конкурс по отбору подрядчика для проведения работ по повышению энергоэффективности для трех спортивных комплексов — ФОКа на улице 1-й Жилой, ФСК «Чемпион» на ул. Панина и ФСК «Заволжский» на Школьном проезде.

Энергосервисный контракт рассчитан до 2025 года. За это время подрядчик должен модернизировать системы теплоснабжения и освещения, что приведет к экономии не менее 894,18 Гкал тепловой энергии и 997 106,95 кВт электрической энергии.

Первоначальная цена контракта составляла 183 млн рублей. На конкурс заявился единственный подрядчик — ярославское ООО «Техноинжитнириг», которое предложило цену в 114 млн рублей. Компания признана победителем открытого конкурса.

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