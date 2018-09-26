Недельная инфляция в России ускорилась до 0,1%

Москва, , 17:08 — REGNUM Инфляция в России за период с 18 по 24 сентября составила 0,1% после нулевого показателя в течение трёх недель подряд. Соответствующие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Как сообщается, за период с начала сентября потребительские цены выросли на 0,1%, с начала текущего года — на 2,4%.

По оценкам Росстата, за неделю куриные яйца подорожали на 3,0%, пшено — на 2,5%, свинина, мясо кур, полукопчёная колбаса — на 0,5%, варёная колбаса, сахар-песок, пшеничная мука — на 0,4%, сосиски, сардельки, мясные консервы, сыры, макароны — на 0,3%, говядина, баранина, молоко, подсолнечное масло, хлеб и рис — на 0,2%. Одновременно гречневая крупа подешевела на 0,4%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 1,5%, в том числе морковь подешевела на 6,2%, картофель — на 4,2%, лук — на 3,1%, яблоки — на 2,8%. В то же время цены на огурцы выросли на 5,3%, помидоры — на 3,2%.

Цены на автомобильный бензин, по данным Росстата, практически не изменились, на дизельное топливо — выросли на 0,1%.