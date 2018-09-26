Киргизские энергетики взяли у Китая кредитов в 37 раз больше своих активов

Бишкек, , 17:02 — REGNUM Правительство Киргизии, невзирая на нестабильное финансовое состояние энергетических компаний, разрешило им взять у Китая деньги в долг и предоставило кредитору государственные гарантии. Об этом заявил председатель счетной палаты Улукбек Марипов, выступая на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию, пишет «Tazabek».

По словам чиновника, компания «Электрические станции» набрала кредитов на сумму в 37 раз превышающую имеющиеся в ее распоряжении активы. А «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» — в 13 раз.

«Кто будет платить эти долги, если завтра компания будет ликвидирована? Ликвидирована или нет, Минфин из бюджета оплатит, все мы будем платить. Сегодня энергокомпании все убыточные, но все кредиты уходят в энергетическую отрасль. Кто завтра будет платить? Прошу обратить внимание на это», — подытожил Марипов.

ИА REGNUM напоминает, что за годы независимости власти Киргизии набрали $2 млрд 77 млн (136,7 млрд рублей по текущему курсу) кредитов на развитие энергетической сферы страны. Это 21% от общей суммы ранее полученных республикой кредитных займов.

В частности, несколько лет назад правительство Киргизии получило в Экспортно-импортном банке Китая кредит в $386 млн (25,4 млрд рублей) на модернизацию ТЭЦ города Бишкек. С учетом набежавших процентов, через 20 лет республика должна будет вернуть кредитору уже $480 млн (около 31,6 млрд рублей).

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