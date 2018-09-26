Мусорный коллапс в Челябинске: перевозчиков проверит ФАС

Челябинск, , 16:52 — REGNUM В охвативший Челябинск мусорный коллапс вмешалась ФАС. Действия перевозчиков будут изучены на предмет соответствия антимонопольному законодательству, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении ведомства.

По словам обратившихся в управление граждан, мусор не вывозят от нескольких дней до двух недель. Челябинцы требуют решительных мер.

Ведомство уже направило в мэрию города и в областное минэкологии запросы с просьбой предоставить информацию об организациях, которые занимаются вывозом мусора. Затем у этих фирм будет запрошена информация о причинах прекращения работы.

Напомним, проблема с вывозом мусора возникла после закрытия городской свалки. Порядка десяти перевозчиков отказались возить отходы на более дальние расстояния, но по прежним тарифам. Из-за этого на улицах и во дворах скопились тонны мусора. Челябинск превратился в свалку.