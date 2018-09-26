Глава Костромской области: обманутых дольщиков больше не будет

Кострома, , 16:48 — REGNUM В 2019 году в Костроме завершат строительство 2 проблемных домов с долевым участием, сообщает пресс-служба губернатора области. Возобновление работ на объектах стало возможным благодаря новому «законодательному механизму, который позволяет находить инвесторов для достройки проблемных домов и предоставлять им в качестве компенсации в аренду земельные участки без проведения торгов».

Месяц назад строительные работы возобновились в 9-этажном панельном доме на 105 квартир на Рабочем проспекте в Костроме. Новый инвестор сделал кровлю, покрасил фасады, начал работы по подключению объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и благоустройству двора. Каждый день на объекте работают около 50 человек. Обманутым дольщикам обещают, что ключи от своих квартир они получат в первом квартале 2019 года.

В августе текущего года ООО «Невская строительная компания» возобновила строительство многоквартирного дома на Некрасовском шоссе. На объекте устанавливают кровлю и окна, подключают дом к коммуникациям, прокладывают внутренние инженерные сети. Завершить работы обещают в следующем году.

«Для решения вопросов «обманутых дольщиков» мы вынуждены были принять закон о предоставлении земельных участков компаниям-санаторам. Без сомнения, конечно, все дома мы достроим. Но всегда важна принципиальная позиция тех, кто отдаёт свои деньги на строительство. Отсутствие контроля, подписание документов, не вникая в их детали, согласование по продлению стройки на один-два года. Это все признаки того, что людей уже начинали обманывать, но люди с этим соглашались. Таких историй больше не будет. Потому что долевое строительство как таковое в стране заканчивается. Сейчас надо будет подобрать все эти строительные «хвосты» и строить совершенно на других началах», — пообещал глава региона Сергей Ситников.