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В Италии растет спрос на элитную недвижимость

Экономика

Средняя стоимость квадратного метра элитного жилья в Милане и Риме – 12-15 тыс. евро

Милан, Италия, 26 сентября 2018, 16:39 — REGNUM  В двух крупнейших городах Италии, Риме и Милане, в 2018 году спрос на элитную недвижимость снова начал расти, сообщает Il Sole 24 Ore в среду, 26 сентября, со ссылкой на профильные исследования.

Средняя стоимость элитного жилья в центре Милана — 15 тыс. евро за квадратный метр, в центре итальянской столицы — 12 тыс. евро за квадратный метр. При этом покупатель может рассчитывать на скидку в среднем в 9−10% от первоначальной цены.

В Милане появляется все больше китайских предпринимателей, другой источник роста этого сегмента рынка недвижимости — возвращение топ-менеджеров ряда компаний из Лондона вследствие выхода Британии из ЕС, отмечают обозреватели издания.

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Экономика Италии
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