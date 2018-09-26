Власти: Вопрос об НДФЛ для одного из районов Новгородской области не решён

Великий Новгород, , 16:35 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин не давал согласия на просьбу нового главы Новгородского района Олега Шахова об увеличении норматива отчисления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для Новгородского района. Как сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики, «губернатор ответил, что даст поручение проработать просьбу главы района».

Речь идёт о просьбе Олега Шахова повысить долю НДФЛ для Новгородского района с 29 до 34%, что, по мнению нового руководства муниципалитета, позволило бы решить вопрос дефицита 45 млн рублей, которые районный бюджет не получит из-за снятия с налогового учёта иногородних компаний, которые участвовали в строительстве трассы М-11 и линейных газопроводов.

Отметим, что первоначальному пресс-релизу правительства Новгородской области уже успели обрадоваться главы других муниципалитетов региона — так, глава Окуловского района Сергей Кузьмин отметил в Facebook, что и его району нужно бы повысить норматив отчисления НДФЛ с нынешних 27% до хотя бы 32%.

Напомним также, что власти Великого Новгорода неоднократно просили увеличить долю НДФЛ для бюджета города хотя бы до 20% — сейчас областному центру остаётся 15%, минимально возможный уровень по Бюджетному кодексу РФ.

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