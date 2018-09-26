Власти Италии доведут уровень дефицита бюджета до 2% ВВП

Рим, , 16:29 — REGNUM Правительство Италии может утвердить проект бюджета на 2019 год с запланированным дефицитом около 2% ВВП, заявил в среду, 26 сентября, вице-премьер Луиджи Ди Майо, передает La Repubblica.

Ди Майо отметил, что это будет «позитивный дефицит», потому что дополнительные государственные расходы послужат экономическому росту в ближайшие годы.

«Мы должны думать не только о цифрах. В первую очередь мы должны удовлетворить потребности граждан», — сказал вице-премьер.

По правилам ЕС странам не рекомендуется утверждать бюджет с уровнем дефицита выше 3% ВВП. Поскольку у Италии большой государственный долг, чаще всего звучит рекомендация в 1,6% ВВП. Однако в новом правительстве считают, что нужно исполнять предвыборные обещания, а без наращивания бюджетных расходов переломить ситуацию в экономике не получится.

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