Вкладчики «Аксонбанка» получат 2,7 млрд рублей

Кострома, , 16:22 — REGNUM 2 миллиарда 700 миллионов рублей будет выплачено вкладчикам костромского «Аксонбанка», сообщает Агентство по страхованию вкладов. Выплаты будет производить «Сбербанк».

По данным агентства в банке насчитывается 8,1 тысяча вкладчиков. Из них 520 — имеют счета для предпринимательской деятельности на сумму 28,6 миллионов рублей. Страховое возмещение будет выплачиваться в 10 регионах Российской Федерации, в том числе:

в Костромской области — 5,3 тысячи вкладчиков могут обратиться за выплатой страхового возмещения на сумму 1,7 миллиарда рублей;

в Ярославской области — 1,1 тысячи вкладчиков могут обратиться за выплатой страхового возмещения на сумму 350 миллионов рублей;

в Вологодской области — 1 тысяча вкладчиков могут обратиться за выплатой страхового возмещения на сумму 350 миллионов рублей.

Информацию о месте и времени выплат страхового возмещения вкладчики «Аксонбанка» могут получить по телефону ПАО Сбербанк — 8−800−555−55−50.

ИА REGNUM напоминает, что 17 сентября «Аксонбанк» лишили лицензии на осуществление банковских операций и осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В кредитной организации была назначена временная администрация.

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Свое решение об отзыве лицензии Центробанк объяснил высокими рисками и возможностью банкротства «Аксонбанка».

Бизнес-модель ООО «КБ «Аксонбанк» носила выраженный кэптивный характер — основным направлением деятельности банка являлось финансирование оптово-розничных организаций, связанных с бизнесом его собственника. В настоящее время ссудной задолженностью указанных компаний сформировано порядка 80% корпоративного кредитного портфеля ООО «КБ «Аксонбанк», что, принимая во внимание характер экономических взаимоотношений с кредитной организацией, привело к образованию на балансе значительной доли активов сомнительного качества.

При этом фактически единственным источником фондирования указанных вложений кредитной организации являлись привлеченные от населения денежные средства. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).

В сложившейся ситуации собственник кредитной организации самоустранился от решения возникших у финансового учреждения проблем и заявил об отсутствии намерений предпринимать действенные меры по нормализации его деятельности.

Напомним, что 2 августа 2018 года владельцы «Аксонбанка» отправили председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной открытое письмо.

«Обозначенный действиями ЦБ вектор на огосударствление банковского сектора путем закрытия частных банков делает ликвидацию банка больше вопросом времени, нежели вопросом соблюдения банком закона и исполнения обязательств перед клиентами. Исполнение предписаний и требований ЦБ, финансовые вливания и другие действия в таких условиях представляются нецелесообразными, так как влияют не на существование банка, а на продолжительность периода до его ликвидации ЦБ»…Банк вынужден ежемесячно направлять десятки миллионов рублей не на развитие, а на уплату повышенных страховых взносов в АСВ, то есть на покрытие проблем, созданных другими банками и самим ЦБ». «С такими отчислениями работа банка утрачивает экономический смысл», — заявил в письме владелец банка Александр Озеров.

Справка ИА REGNUM : «Аксонбанк» был основан в 1990 году и специализировался на обслуживании малого и среднего бизнеса и кредитовании. Отделения банка были открыты в шести регионах России. По величине активов коммерческий банк занимал 286 место в российской банковской системе.

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