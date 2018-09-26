По делу «Чувашского бройлера» поступают первые требования кредиторов

Чебоксары, , 16:15 — REGNUM В Чувашии стали поступать первые обращения от кредиторов ОАО «Чувашский бройлер» для включения в реестр требований. Помимо организаций, требование предъявила администрация Чебоксар, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В деле о банкротстве птицефабрики поступают требования кредиторов. Опубликовано четыре обращения, из них три — от компаний из других регионов. Московский «Биоритм-33» заявил о задолженности со стороны чувашской птицефабрики в размере 4 478 682,08 рублей, подмосковная «НВЦ Агроветзащита СП» просит включить в реестр требования кредиторов 309 543 рублей, уральский «Агроснаб» заявил о 84 721,14 рублей долга.

В числе заявителей также администрация Чебоксар, которая взыскивает задолженность по договору аренды земельного участка площадью 196 кв. метров. Участок предоставлен по Мясокомбинатскому проезду для реконструкции гаражно-складского помещения под автосервис. Согласно документу, арендные долги птицефабрики за период с 10.01.2016 по 30.06.2016 составляют 39 853,22 рубля, сумма пени — 3932,36 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чувашии принадлежит 49% акций предприятия. 10 сентября 2018 года Арбитражный суд Чувашии признал птицефабрику банкротом и вынес решение об открытии процедуры конкурсного производства сроком на шесть месяцев, до 10 марта 2019 года.

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