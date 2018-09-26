Аксенов пообещал найти способ перечислить студентам 90 млн рублей

Симферополь, , 16:09 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал найти инструмент для перечисления 90 млн рублей на выплату стипендий для 5,5 тысяч учащихся Крымского федерального университета (КФУ) им. В. И. Вернадского, сообщает 26 сентября пресс-служба вуза.

Выступая перед журналистами до начала заседания Наблюдательного совета КФУ, Аксёнов пояснил, что решение о выплате студентам республиканских колледжей 324 млн рублей в 2019 году принято. Однако существующие инструменты не позволяют перечислить 90 млн рублей в адрес студентов вуза.

«Инструменты мы найдем. Даже если невозможно (выделение средств) напрямую, я найду варианты, как это обойти», — сказал глава республики.

Напомним, в начале сентября Аксёнов сообщал о готовности дополнительной поддержки студентов из бюджета Крыма. Тогда речь шла о 1 500 рублей в месяц, которые «будут мотивировать молодежь оставаться в Крыму для получения среднего профессионального образования».

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