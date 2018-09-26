Костромские студенты узнали о налоговых проверках на практике

Кострома, , 15:59 — REGNUM Студенты института управления, экономики и финансов Костромского государственного университета (КГУ) посетили практическое занятие в инспекции Федеральной налоговой службы России по г. Костроме, сообщает 26 сентября пресс-служба вуза.

На мероприятии выступили заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками Любовь Бобкова, а также представители отдела регистрации налогоплательщиков, отделов камеральных и выездных налоговых проверок и других.

Специалисты налоговой службы осветили ключевые направления работы инспекции, ответили на актуальные вопросы по особенностям налогообложения юридических и физических лиц, разъяснили права налогоплательщиков и порядок оценки возможных налоговых рисков.

Выездное занятие для студентов было организовано кафедрой бухгалтерского учета и аудита КГУ.

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