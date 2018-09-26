Порошенко продал свой судостроительный завод в Киеве

Киев, , 15:54 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко продал завод «Кузница на Рыбальском» (до 2017 года — «Ленинская кузница»), сообщает 26 сентября «Украинский военный портал».

Согласно сообщению, завод будет продан украинскому покупателю, сделку сопровождает компания Ernst & Young. На данный момент покупатель и продавец ожидают согласия антимонопольного комитета Украины на продажу завода.

Напомним, Ленинская кузница была основана в Киеве в 1862 году. В 1918 году красногвардейцы завода приняли участие в восстании против Центральной рады, а в марте 1919 года завод был национализирован. В 1995 году завод был приватизирован, в течение трех лет производство на заводе фактически не работало.