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Порошенко продал свой судостроительный завод в Киеве

Экономика

В 2017 году Ленинская кузница была переименована в «Кузницу на Рыбальском»

Киев, 26 сентября 2018, 15:54 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко продал завод «Кузница на Рыбальском» (до 2017 года — «Ленинская кузница»), сообщает 26 сентября «Украинский военный портал».

Согласно сообщению, завод будет продан украинскому покупателю, сделку сопровождает компания Ernst & Young. На данный момент покупатель и продавец ожидают согласия антимонопольного комитета Украины на продажу завода.

Напомним, Ленинская кузница была основана в Киеве в 1862 году. В 1918 году красногвардейцы завода приняли участие в восстании против Центральной рады, а в марте 1919 года завод был национализирован. В 1995 году завод был приватизирован, в течение трех лет производство на заводе фактически не работало.

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Социально-экономический кризис на Украине
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