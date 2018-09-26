В алтайском Рубцовске начался отопительный сезон

Рубцовск, Алтайский край, , 08:48 — REGNUM 25 сентября после подписания руководством администрации города Рубцовска Алтайского края постановления о начале отопительного периода Сибирская генерирующая компания (СГК) приступила к подаче тепла в дома горожан.

Как сообщили управление по внешним связям СГК, в данный момент для обеспечения потребителей теплом на Южной тепловой станции в работе находится котёл №2. Агрегат несет нагрузку в 70 тонн пара в час. Температура теплоносителя составляет 44 градусов Цельсия. Этот показатель соответствует установившейся температуре натужного воздуха — чем ниже она будет, тем горячее станет сетевая вода.

«Этого пока будет достаточно с учётом той циркуляции, которую мы имеем сегодня. Потребители не спешат открывать запорную арматуру в своих домах. Поэтому и гидравлический режим пока не расчётный. По мере подключения потребителей мы будем выстраивать гидравлику, поднимать давление и наращивать мощности, включая в работу остальные котлы», — отметил Максим Новов, директор рубцовского подразделения СГК.

Социально-значимые объекты города — детские сады, школы, больницы, а также учреждения культуры и спорта — начали получать тепло первыми. Это связано с особыми требованиями к температуре воздуха в них.

«Мы решили не ждать, когда в течение пяти дней в городе установится температура +8 градусов. В некоторых группах детских садов температура уже достигла + 14 градусов. Поэтому отопительный период было решено начать уже сегодня», — подчеркнул заместитель главы администрации Рубцовска по вопросам ЖКХ Олег Обухович.

Параллельно с Южной тепловой станцией свою работу начали 5 из 13 малых котельных, которые поставляют тепло рубцовчанам, живущим в западной части города. В настоящее время идет включение в работу оставшихся малых котельных.