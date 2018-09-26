Пенсионерам в Чувашии расширили льготы на оплату взносов на капремонт

Чебоксары, , 15:49 — REGNUM В Чувашии расширили условия предоставления льгот по оплате взносов за капитальный ремонт для лиц старше 70 лет. Решение было принято сегодня, 26 сентября, на заседании регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Расширен круг лиц, которым будет предоставляться компенсация по оплате капремонта. В настоящее время эта мера поддержки предоставляется собственникам жилых помещений, достигшим 70-лети (50% от размера взноса) и старше 80 лет (100%), одиноко проживающим или проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста.

«Предлагается расширить проживающих в составе семьи. Не только совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, а также неработающих инвалидов первой и второй группы, независимо от возраста, пола, которые являются членами семьи. Раньше были только пенсионеры, сейчас инвалиды первой и второй группы», — сказал министр труда Сергей Димитриев.

По прогнозам, с учётом предлагаемых изменений прогнозное число получателей меры социальной поддержки увеличится на 878 человек.

По данным ведомства, в 2018 году на компенсацию взноса на капитальный ремонт предусмотрено 28,8 млн рублей, из них на 1 сентября направлено 6,3 млн рублей. Данной льготой воспользовались 6 689 человек старше 70−80 лет. В 2019 году расходы ориентировочно составят 10,3 млн рублей.

По итогам 2017 года расходы республиканского бюджета на финансирование указанной меры социальной поддержки составили 7,4 млн рублей. Компенсацию получил 6 051 человек.