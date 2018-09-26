Цели нефти в район $85-87 остаются актуальными

Москва, , 15:45 — REGNUM С открытия торгов 26 сентября нефтяные фьючерсы демонстрируют нейтральную динамику, торгуясь в слабо отрицательной зоне: нефть марки Brent торгуется на уровне $81,25 за баррель, а смесь WTI — на уровне $72,20 за баррель. После сильного роста цен днём ранее сегодня наблюдается незначительная коррекция цен, спровоцированную публикацией данных по запасам от API, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко.

«Согласно отчету, резервы нефти и бензина в США выросли на 2,9 млн. и 949 тыс. баррелей соответственно, в то время как запасы дистиллятов сократились на 944 тыс. баррелей. Плюс новые негативные комментарии Трампа также немного охладили пыл покупателей. Взлёт нефтяного рынка до новых четырёхлетних максимумов стали причиной новых критических высказываний президента Америки на тему отказа Саудовской Аравии и других стран наращивать производство», — пояснила эксперт.

Однако, как видно, голос Америки не был услышан, и биржевики с уверенностью смотрят на ближайшую перспективу, ожидая данных по запасам от минэнерго США и заседания Федрезерва. Именно эти новости станут определяющими для рынка нефти. По прогнозам ожидается снижение запасов нефти на 2,2 млн баррелей при некотором увеличении запасов бензина и дистиллятов. Это означает, что если отчёт от EIA не преподнесет сюрпризов, то нефть останется на текущих уровнях или продолжит попытки повышения.

«Что же касается заседания ФРС, то вряд ли ужесточение монетарной политики американского регулятора можно отнести к факторам, угрожающим росту цен на чёрное золото. Рынок нефти сейчас живёт ожиданиями введения антииранских санкций, ведь именно выход Америки из ядерной сделки стал катализатором его роста. Таким образом, среднесрочные цели в районе $85−87 за баррель нефти марки Brent остаются актуальными на перспективу ближайшего времени, а сильным уровнем поддержки теперь будет выступать зона $80−80,50 за баррель», — считает Игнатенко.

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