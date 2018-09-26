Первый город в России перешел на новый метод регулирования тарифов на тепло

Рубцовск, Алтайский край, , 07:35 — REGNUM Рубцовск (Алтайский край) стал первым городом в России, который переходит на новую модель рынка тепловой энергии (так называемую «альтернативную котельную»). Соответствующее распоряжение в сентябре подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Нововведение призвано стимулировать приток инвестиций в модернизацию инфраструктуры. Заинтересованность во внедрении этого метода тарифообразования проявляют и другие сибирские регионы.

Как сообщает служба по связям с общественностью Сибирской генерирующей компании (СГК), новый метод регулирования тарифов начнет применятся в городе Рубцовске в 2019 году. В ближайшее время в соответствии с законодательными изменениями будет актуализирована схема теплоснабжения города, а также заключено соглашение о ее исполнении между администрацией муниципалитета и единой теплоснабжающей организацией (ЕТО). Соглашение закрепит обязательства поставщика тепловой энергии по выполнению мероприятий по строительству и модернизации объектов тепловой инфраструктуры. Предельный уровень тарифов будет рассчитан и утвержден Управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов.

Напоминаем, метод «альтернативной котельной» предполагает установление предельного уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя. Это цена, которая определяется исходя из того, во сколько тепловая энергия могла бы обойтись потребителям в случае строительства ими собственной котельной. Применение метода «альтернативной котельной» предполагает новая модель рынка тепла, закон о введении которой президент РФ Владимир Путин подписал летом 2017 года.

Решение о переходе Рубцовска на новый метод тарифного регулирования принято совместно властями Алтайского края, города и Сибирской генерирующей компанией (СГК). В июле 2018 года после выхода документов, регламентирующих порядок утверждения и применения «альтернативной котельной», муниципалитет и предприятие СГК, имеющее статус ЕТО в Рубцовске, направили в Министерство энергетики РФ пакет документов на присвоение городу статуса ценовой зоны теплоснабжения. Минэнерго после изучения документов и согласования Минстроя РФ и ФАС России подготовило предложения о переходе Рубцовска на новый метод тарифного регулирования и направило их в правительство РФ.

Готовность Рубцовска перейти на тарифообразование по методу «альтернативной котельной» стало условием старта масштабного проекта модернизации теплоснабжения города, который реализует Сибирская генерирующая компания со второй половины 2016 года. К настоящему моменту СГК инвестировала в этот проект 1,8 миллиарда рублей, построила и переложила 20 км теплосетей, реконструировала Южную тепловую станцию. Полностью обновление системы теплоснабжения завершится до конца 2018 года, итоговые вложения составят около 2 миллиардов рублей. Новый метод регулирования тарифов гарантирует Сибирской генерирующей компании возврат этих средств в течение 12 лет. Интерес к внедрению новой модели рынка тепла сейчас проявляются и другие российские города, где остро стоит проблема привлечения в тепловую энергетику надежного инвестора и сохранения системы теплоснабжения в работоспособном состоянии. В Кемеровской области, как полагает директор Кузбасского филиала СГК Юрий Шейбак, пилотным городом для участия в проекте может стать Новокузнецк.

«На мой взгляд, метод «альтернативной котельной» — это эффективный инструмент решения проблем в тех муниципальных образованиях, в которых положение дел с теплоснабжением критическое, — отметил Шейбак. — Новокузнецк вплотную подошел к опасной черте. В частности, в сентябре этого года мы столкнулись с ситуацией, когда из-за ветхости теплотрасс при запуске тепла произошли многочисленные повреждения внутриквартальных тепловых сетей. В результате, десятки жилых домов в городе долгое время остаются без отопления. Еще один пример — много вопросов и нареканий властей и потребителей тепла в Новокузнецке вызывает работа Центральной ТЭЦ. Есть проекты замещения этого неэффективного теплоисточника, но всё упирается в недостаток финансирования. А инвестиции придут в отрасль только при гарантии возврата вложенных средств».

Сибирская генерирующая компания совместно с кузбасскими властями на протяжении последних лет прорабатывает возможности реализации новой модели рынка тепла в городе Новокузнецке. Ее применение на территории муниципальных образований происходит исключительно на добровольной основе. Заметим, что обязательным условием для внедрения новой модели рынка тепловой энергии в городах и районах Кемеровской области является необходимость отмены в регионе механизма компенсации выпадающих доходов (КВД) ресурсоснабжающим организациям из местных бюджетов.