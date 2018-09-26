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Первый город в России перешел на новый метод регулирования тарифов на тепло

Экономика

Метод «альтернативной котельной» предполагает установление предельного уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя

Рубцовск, Алтайский край, 26 сентября 2018, 07:35 — REGNUM  Рубцовск (Алтайский край) стал первым городом в России, который переходит на новую модель рынка тепловой энергии (так называемую «альтернативную котельную»). Соответствующее распоряжение в сентябре подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Нововведение призвано стимулировать приток инвестиций в модернизацию инфраструктуры. Заинтересованность во внедрении этого метода тарифообразования проявляют и другие сибирские регионы.

Как сообщает служба по связям с общественностью Сибирской генерирующей компании (СГК), новый метод регулирования тарифов начнет применятся в городе Рубцовске в 2019 году. В ближайшее время в соответствии с законодательными изменениями будет актуализирована схема теплоснабжения города, а также заключено соглашение о ее исполнении между администрацией муниципалитета и единой теплоснабжающей организацией (ЕТО). Соглашение закрепит обязательства поставщика тепловой энергии по выполнению мероприятий по строительству и модернизации объектов тепловой инфраструктуры. Предельный уровень тарифов будет рассчитан и утвержден Управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов.

Напоминаем, метод «альтернативной котельной» предполагает установление предельного уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя. Это цена, которая определяется исходя из того, во сколько тепловая энергия могла бы обойтись потребителям в случае строительства ими собственной котельной. Применение метода «альтернативной котельной» предполагает новая модель рынка тепла, закон о введении которой президент РФ Владимир Путин подписал летом 2017 года.

Решение о переходе Рубцовска на новый метод тарифного регулирования принято совместно властями Алтайского края, города и Сибирской генерирующей компанией (СГК). В июле 2018 года после выхода документов, регламентирующих порядок утверждения и применения «альтернативной котельной», муниципалитет и предприятие СГК, имеющее статус ЕТО в Рубцовске, направили в Министерство энергетики РФ пакет документов на присвоение городу статуса ценовой зоны теплоснабжения. Минэнерго после изучения документов и согласования Минстроя РФ и ФАС России подготовило предложения о переходе Рубцовска на новый метод тарифного регулирования и направило их в правительство РФ.

Готовность Рубцовска перейти на тарифообразование по методу «альтернативной котельной» стало условием старта масштабного проекта модернизации теплоснабжения города, который реализует Сибирская генерирующая компания со второй половины 2016 года. К настоящему моменту СГК инвестировала в этот проект 1,8 миллиарда рублей, построила и переложила 20 км теплосетей, реконструировала Южную тепловую станцию. Полностью обновление системы теплоснабжения завершится до конца 2018 года, итоговые вложения составят около 2 миллиардов рублей. Новый метод регулирования тарифов гарантирует Сибирской генерирующей компании возврат этих средств в течение 12 лет. Интерес к внедрению новой модели рынка тепла сейчас проявляются и другие российские города, где остро стоит проблема привлечения в тепловую энергетику надежного инвестора и сохранения системы теплоснабжения в работоспособном состоянии. В Кемеровской области, как полагает директор Кузбасского филиала СГК Юрий Шейбак, пилотным городом для участия в проекте может стать Новокузнецк.

«На мой взгляд, метод «альтернативной котельной» — это эффективный инструмент решения проблем в тех муниципальных образованиях, в которых положение дел с теплоснабжением критическое, — отметил Шейбак. — Новокузнецк вплотную подошел к опасной черте. В частности, в сентябре этого года мы столкнулись с ситуацией, когда из-за ветхости теплотрасс при запуске тепла произошли многочисленные повреждения внутриквартальных тепловых сетей. В результате, десятки жилых домов в городе долгое время остаются без отопления. Еще один пример — много вопросов и нареканий властей и потребителей тепла в Новокузнецке вызывает работа Центральной ТЭЦ. Есть проекты замещения этого неэффективного теплоисточника, но всё упирается в недостаток финансирования. А инвестиции придут в отрасль только при гарантии возврата вложенных средств».

Сибирская генерирующая компания совместно с кузбасскими властями на протяжении последних лет прорабатывает возможности реализации новой модели рынка тепла в городе Новокузнецке. Ее применение на территории муниципальных образований происходит исключительно на добровольной основе. Заметим, что обязательным условием для внедрения новой модели рынка тепловой энергии в городах и районах Кемеровской области является необходимость отмены в регионе механизма компенсации выпадающих доходов (КВД) ресурсоснабжающим организациям из местных бюджетов.

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Теплоснабжение
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