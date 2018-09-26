В Туркмении отменят бесплатные услуги ЖКХ

Ашхабад, , 15:37 — REGNUM С 1 января 2019 года в Туркмении отменят бесплатную электроэнергию, газ, питьевую воду и столовую соль, сообщает 25 сентября государственное информагентство «Туркменистан сегодня» со ссылкой на соответствующее постановление президента республики Гурбангулы Бердымухамедова.

В документе отмечается, что электричество, газ, вода и соль будут предоставляться населению по льготным ценам. Эксперты отмечают, что отмена социальных льгот связана с ухудшением экономической ситуации в стране.

Напомним, 14 декабря 1992 года первый президент Туркмении Сапармурат Ниязов подписал постановление, согласно которому население республики снабжалось электроэнергией, газом и водой бесплатно.

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