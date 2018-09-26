В «РусГидро» сообщили о почти 100-процентной готовности объектов к зиме

Москва, , 15:07 — REGNUM Почти все предприятия компании «РусГидро» имеют наивысший индекс готовности объекта к отопительному сезону 2018/2019 года, следует из сообщения пресс-службы предприятия.

Об итогах подготовки гидрогенерирующих объектов к зиме доложил на выездном совещании с руководителями группы «РусГидро» главный инженер предприятия Борис Богуш.

Максимальное значение индекса готовности, равное 1, по состоянию на конец августа имели Волжская, Жигулевская, Нижегородская, Камская, Зейская, Бурейская, Воткинская гидроэлектростанции, станции Каскада Кубанских ГЭС и Загорская ГАЭС.

Саратовская и Новосибирская ГЭС, гидроэлектростанции Дагестанского, Карачаево-Черкесского, Североосетинского, Кабардино-Балкарского филиалов, каскада Верхневолжских ГЭС по состоянию на 28 августа имели индекс готовности 0,97−0,99. По результатам завершения плановых подготовительных мероприятий в сентябре индекс готовности ГЭС к прохождению осенне-зимнего периода повысится.

Ранее энергетики завершили демонтаж центральных узлов и оборудования гидроагрегата № 3 Рыбинской ГЭС, строительство которой началось до Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.

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