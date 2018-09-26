Amazon поможет вьетнамским предпринимателям

Ханой, , 21:18 — REGNUM Amazon пока не планирует открывать представительство на территории Социалистической Республики Вьетнам (СРВ), однако компания окажет поддержку предпринимателям из Вьетнама.

Представители компании отметили, что компания Amazon создаст условия для вьетнамских компаний и предприятий, при которых они смогут использовать платформу для увеличения своих продаж. По мнению представителей компании, вьетнамские предприниматели смогут продавать товары на американском и европейском рынках не выходя из дома. По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», клиентская база компании Amazon превышает 300 млн. человек по всему миру. «Мы создаем специальные условия для предпринимателей, при которых они смогут значительно увеличить объем продаж» — отмечают в компании.

Вьетнам — один из самых развивающихся рынков электронной коммерции.