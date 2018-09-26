Губернатор Калининградской области признал проблему продовольственной базы

Калининград, , 15:04 — REGNUM Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сегодня, 26 сентября, выступая на заседании Совета Федерации, обратил внимание на проблему продовольственной базы региона. По словам главы области, ситуация в настоящий момент стабильная, в том числе и из-за собственного производства и собственной сельскохозяйственной продукции, однако из-за «санкционной войны», по словам Алиханова, продовольственная база региона «просела», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В целом инфраструктура региона развивается достаточно быстрыми темпами, заявил губернатор, приводя в пример программу газификации региона и цель довести уровень газификации всех хозяйств области до 75% уже в ближайшие годы.

Говоря о развитии других стратегических проектов, Антон Алиханов упомянул строительство порта в Пионерском, возможности региона в торговом пути из Китая в Европу и обратно, привлечение иностранных инвестиций, создание офшора на острове Октябрьский в Калининграде — специальном административном районе.

«Это будет своя зона финансового центра на западе России», — сказал губернатор.

Он отметил, что к сегодняшнему дню в области заявлены инвестиции на сумму почти в 14 млрд рублей, а динамика как по инвестициям, так и по налоговым сборам — также положительная.

«За 8 месяцев перевыполнили план по налогам на 2 млрд рублей», — сказал Алиханов.

Проблемной областью губернатор назвал систему мелиорации, которой «не уделялось внимания десятилетия».