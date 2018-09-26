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Вьетнам намерен увеличить объёмы экспорта

Экономика

Премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) подписал постановление об увеличении объёмов экспорта

Вьетнам намерен увеличить объёмы экспорта
Binh Giang
Агитационный плакат Компартии Вьетнама

Ханой, 26 сентября 2018, 22:01 — REGNUM  Премьер-министр СРВ Нгуен Суан Фук подписал постановление, в соотвествии с которым Вьетнам увеличит объёмы экспорта.

В соответствии с постановлением, необходимо сохранить и приумножить достигнутые Вьетнамом результаты. По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», для этого премьер-министр СРВ Нгуен Суан Фук потребовал от министерств, ведомств и местных администраций сократить барьеры и административные издержки для увеличения экспорта, а также изменить действующие правила и регламенты с тем, чтобы создать благоприятные условия для работы предприятий. Кроме того, необходимо оказывать информационную поддержку предприятиям о проблемах и рисках, возникающих на рынках других стран.

В соответствии с постановлением, также необходимо увеличивать объёмы производства сельского хозяйства. Следует также сконцентрировать внимание на производстве тех продуктов, которых уже досказали свою востребованность на рыках других стран, а именно, кофе, рис, морепродукты, овощи и т.д.

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Зарубежная хроника
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