Гройсман обвинил застройщиков Украины в «уклонении от уплаты налогов»

Киев, , 14:52 — REGNUM Сегодня правительство Украины поручит государственной фискальной службе и Государственной службе Украины по вопросам труда проверить застройщиков на предмет уплаты налогов и соблюдения законодательства о труде. Об этом 26 сентября на заседании кабмина заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Сегодня будет протокольное решение правительства поручить ГФС и Гоструду проверить всех застройщиков на предмет уплаты налогов и легальной занятости. Люди работают в строительстве, их не оформляют на работу. Это абсолютно недопустимая история… Давление будет только на тех, кто будет себя вести вне рамок закона… Меня проинформировала государственная фискальная служба о том, что по всей стране строят жилье, но налоги за строительство забывают платить», — возмутился Гройсман.

По его словам, многие застройщики используют «схемы уклонения от уплаты налогов».

«Украинцы платят рыночные цены за 1 м кв., а в местный и государственный бюджеты не поступают средства. Повыдумывали какие-то бесприбыльные организации и превратили процесс строительства в схему уклонения от уплаты налогов… В Украине есть много компаний, которые работают прозрачно, конкурентно, платят налоги. А есть те, которые имеют только листочек, ручку и табуретку. А потом продадут жилье и исчезнут. А люди пусть сами разбираются с качеством жилья», — добавил Гройсман.

Он сообщил, что министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины презентует упрощенную систему застройки и ввода жилья в эксплуатацию.

«Я поручил, чтобы мы сделали абсолютно прозрачные механизмы застройки, ввода в эксплуатацию через электронные площадки, чтобы никому не хотелось прятать какие-то уплаты, чтобы полностью ликвидировать злоупотребления в этом вопросе. Сегодня такая система будет презентована минрегионом», — сказал Гройсман.

Премьер призвал городские власти выделять земли под застройку через аукционы, чтобы наполнять бюджеты всех уровней.

«Первая проблема — не во всех городах сегодня есть система аукционов на землю, и это меня очень удивляет… У нас есть очень успешные примеры, а есть и проблемы, когда в городах строятся огромные многоэтажки, уплотняется застройка, а земли передаются без аукционов, что делает общину беднее… Это миллиарды… Более того, проектируют одно, потом увеличивают этажность и объемы застройки. Потом коррумпируют чиновников и пытаются каким-то образом договориться о вводе объектов в эксплуатацию. Там начинается развитие разных теневых схем. Кто от этого страдает? Рядовой украинский гражданин. И мы не имеем права отдавать в угоду застройщикам целые города, целые общины. Города строятся не для домов, города строятся для людей», — подытожил Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября премьер Гройсман заявил о необходимости проведения фискальных проверок строительных компаний на предмет уплаты налогов в бюджеты всех уровней.

«Будет поручение ГФС начать тотальные проверки застройщиков — на предмет уплаты налогов в бюджеты всех уровней», — заявил Гройсман.

По его словам, в строительной отрасли просматривается плохая тенденция, когда строятся тысячи квадратных метров жилья, при этом не строятся объекты социальной инфраструктуры, а также ненадлежащим образом платятся налоги.

Напомним, с 1 сентября на Украине изменились строительные нормы. В частности, новые правила застройки вводят «голубые линии», ограничивающие высотность, «зеленые линии», регулирующие строительство в зеленых зонах, «желтые линии», которые ограничивают высоту зданий возле основных дорог и магистралей в населенных пунктах особой важности для безопасной эвакуации.