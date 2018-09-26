Южнокорейский гигант Samsung отчитается о рекордной прибыли в 2018 году

Сеул, , 17:50 — REGNUM Крупнейший южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics готовится опубликовать отчёт за третий квартал 2018 года; аналитики прогнозируют, что прибыль будет рекордной.

По информации южнокорейского новостного портала Yonhap, ожидается получение операционной прибыли за 3 квартал в размере 15,4 миллиардов долларов, а в годовом выражении показатель вырастет на 18,5% в сравнении с 2017 годом. Выручка за квартал ожидается на уровне 60 миллиардов долларов, что на 5,1% выше, чем годом ранее. Всего за 2018 год, как ожидается, Samsung Electronics заработает около 240 миллиардов долларов, а операционная прибыль составит 58 миллиардов. Отчёт компании за 3 квартал будет опубликован 5 октября.

Эксперты объясняют такой значительный рост повышенным мировым спросом на микрочипы и микросхемы памяти, а южнокорейский конгломерат является лидером в этой области.