Правительство Новосибирской обл. и АО «ТВЭЛ» договорились о сотрудничестве

Новосибирск, , 14:30 — REGNUM Подписана дорожная карта развития сотрудничества между правительством Новосибирской области и топливной компанией Росатома «ТВЭЛ». Как сообщает департамент коммуникаций АО «ТВЭЛ», подписи под документом 25 сентября поставили губернатор Новосибирской области Андрей Травников и президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова.

Правительство Новосибирской области и топливная компания Росатома «ТВЭЛ» намерены работать совместно по созданию благоприятных условий для социально-экономического развития Новосибирской области и эффективного использования производственного потенциала предприятий, расположенных на территории региона. Стратегические партнерство сторон будет направлено, в первую очередь, на формирование среды, позволяющей обеспечить модернизацию производств, инновационный путь развития региональных предприятий. Среди перспективных сфер сотрудничества — аддитивные технологии, производство накопителей энергии, экология. В числе субъектов, которые будут задействованы в реализации дорожной карты, не только промышленные предприятия Новосибирской области, но и институты СО РАН, ведущие высшие учебные заведения региона.

Так, в течение октября текущего года правительство региона совместно с опорным вузом — НГТУ — должно принять решение о создании на базе вуза кафедры аддитивных технологий. Кроме этого, среди мероприятий дорожной карты — проработка возможности создания совместного промышленного кластера в Новосибирской области (срок — декабрь 2018 года); определение перспективных направлений сотрудничества ТВЭЛ и Института теоретической и прикладной механики им. С.А.Христиановича СО РАН в области развития технологий 3D-печати и производства накопителей энергии (срок — октябрь 2018 года).

Подписывая документ, Андрей Травников подчеркнул, что дорожная карта стала очередным этапом в развитии сотрудничества между госкорпорацией «Росатом», АО «ТВЭЛ» и правительством Новосибирской области.

«Дорожная карта хорошо, детально проработана. За каждое обозначенное направление можем поручиться: тут есть перспектива для кооперации, для развития сотрудничества», — заявил он.

Наталья Никипелова отметила, что реализация совместных проектов будет способствовать росту экономики области и созданию новых высокотехнологичных рабочих мест.

«Это будет взаимовыгодное сотрудничество и для отрасли, и для региона», — отметила президент АО «ТВЭЛ», пригласив к партнёрству с предприятиями госкорпорации «Росатом» все заинтересованные в развитии озвученных направлений предприятия Новосибирской области.

Во время встречи координаторам, ответственным за реализацию дорожной карты, было дано поручение начать детальную проработку плана развития каждого из направлений, предусмотренных документом. Также стороны приняли решение в начале 2019 года провести стратегическую сессию с участием членов правительства Новосибирской области, руководителей дивизиона госкорпорации «Ростатом», новосибирских предприятий для того, чтобы рассмотреть дальнейший ход реализации дорожной карты и возможную корректировку обозначенных в ней направлений.

Напомним, что в конце июля этого года губернатор Андрей Травников посетил с рабочей поездкой один из фабрикационных заводов ТВЭЛ — Новосибирский завод химконцентратов, где провёл выездное совещание, посвящённое перспективам развития предприятия.

Напомним, дорожные карты о развитии бизнес-партнёрства АО «ТВЭЛ» уже подписаны с Удмуртской Республикой, Владимирской, Томской и Иркутской областями. До конца 2018 года планируется подписать аналогичные документы со всеми регионами присутствия предприятий топливной компании.