«Для проведения пенсионной реформы условия не созданы»

Севастополь, , 14:49 — REGNUM При повышении пенсионного возраста страдают люди. Граждане оказались не готовы к таким резким шагам властей, поэтому я против такой меры властей, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Нахимовского муниципального образования города Севастополя Михаил Брицын.

По его мнению, нельзя так категорично повышать пенсионный возраст, потому что в России не такая большая продолжительность жизни, в частности, из-за не самого высоко медицинского обслуживания.

«Большинство граждане негативно относятся к повышению пенсионного возраста, потому что не созданы условия — не созданы новые рабочие места, не такое высокое качество жизни как на Западе. Перед тем как повышать пенсионный возраст, надо было предпринять ряд сопутствующих мер социального, медицинского и экономического характера», — высказал свое мнение Брицын.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»