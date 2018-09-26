Южная Корея увеличивает финансирование малого и среднего бизнеса

Сеул, , 21:31 — REGNUM В 2018 году правительство Республики Корея направило на финансовую поддержку малых и средних предприятий 1,5 миллиарда долларов из 1,85 миллиардов, запланированных на этот год.

По информации южнокорейского информационного агентства KBS, правительство инвестирует на таком уровне уже два года подряд, причём приоритет отдаётся именно производственным предприятиям. На IT компании пришлось лишь 4% предоставленной помощи. Как сообщает агентство, приоритетом пользуются компании, создающие много рабочих мест, создающие производственные мощности и поставляющие свою продукцию на экспорт. Такой подход реализуется в рамках подготовки правительства к четвёртой промышленной революции, борьбы с безработицей и наращивании экспорта.

В Южной Корее велик уровень монополизации: доля крупнейших производственных конгломератов — Samsung, Hyundai, LG, SK, Lotte и других — достигает почти 50%, что не позволяет молодым и небольшим компаниям конкурировать в равных условиях. Таким образом, помощь правительства способствует и увеличению доли малых и средних предприятий в экономике.