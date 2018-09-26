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Южная Корея и США внесли поправки в договор о зоне свободной торговли

Экономика

Переговоры, которые велись несколько месяцев, наконец завершились подписанием обновлённого соглашения о ЗСТ

Сеул, 26 сентября 2018, 18:08 — REGNUM  Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и президент США Дональд Трамп провели переговоры в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН и подписали обновлённое соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ).

Переговоры о пересмотре соглашения велись уже несколько месяцев и были инициированы американским правительством в рамках протекционистской политики Дональда Трампа, сообщает южнокорейский новостной портал KBS. Согласно новым условиям, США продлят действие 25% тарифа на южнокорейские пикапы до 2041 года, в то время, как Южная Корея вдвое увеличит количество автомобилей, импортируемых из США и не подлежащих регулированию по национальному законодательству. Теперь каждый американский автопроизводитель сможет ввозить в Южную Корею до 50 000 машин, характеристики которых будут регулироваться по законодательству США, а не Республики Корея; это особенно актуально в отношении экологических нормативов, которые гораздо строже в Южной Корее, что делает экспорт американских автомобилей невыгодным.

Дональд Трамп заявил, что «это фактически новое соглашение, а не исправленное старое», и горячо поприветствовал его подписание. По мнению президентов США и Южной Кореи, новое соглашение о ЗСТ демонстрирует сообщнические отношения двух стран и способствует двусторонней торговле.

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Зарубежная хроника
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